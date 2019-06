Sarri alla Juventus – Maradona Jr e Maradona non gradiscono, le rivelazioni del figlio del ‘Pibe de Oro’

Le rivelazioni di Maradona Jr: ecco come il “Pibe de Oro” e suo figlio hanno reagito alla decisione di Sarri di diventare allenatore della Juventus

L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha scatenato non poche polemiche: il tecnico napoletano ha deciso di dire addio al Chelsea per iniziare una nuova avventura in bianconero, lasciando di stucco tutti i tifosi partenopei. Tra coloro che non hanno gradito la decisione di Sarri ci sono anche Maradona e suo figlio, che ai microfoni di Tmw ha rivelato il suo disappunto e quello del padre: “le scelte di professione si rispettano in ogni caso ma io parto però da una base diversa: quella maglia non me la metterei neanche per gioco. Non ho apprezzato alcune sue dichiarazioni in conferenza stampa, non ha detto tutte verità. Detto questo devo tanto a Sarri sia come uomo che come allenatore, mi ha dato tanti insegnamenti. Gli auguro tutto il bene tra due-tre anni quando si toglierà quei colori. Neanche a papà gli è piaciuto tanto”, ha ammesso Maradona Jr.

