Roma-Juventus, scambio concluso: Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola, può essere il primo di una lunga serie trattative

Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola

Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso approdando nella Capitale. La Roma aveva bisogno di mettere a bilancio una serie di plusvalenze entro domenica per chiudere il bilancio 2018-2019. Non essendo riuscita a piazzare El Shaarawy in Cina o Gerson al Genoa, la società capitolina si è ritrovata a dover sacrificare il suo gioiellino mancino. La Juventus ha fiutato il colpo, portandosi a casa un vice Alex Sandro dalle grandi potenzialità.

L’operazione potrebbe essere la prima di una lunga serie di trattative. La Juventus è pronta a cedere una serie di esuberi della propria rosa, come Perin e Higuain: due profili, quello del portiere e dell’attaccante di alto livello, dei quali la Roma ha forte necessità.

