Roland Garros – Simona Halep sul velluto contro Iga Swiatek, la rumena vola ai quarti senza faticare

La campionessa uscente del Roland Garros si sbarazza della propria avversaria con un netto 6-1, 6-0 staccando così il pass per i quarti di finale

Tutto semplice per Simona Halep negli ottavi di finale del Roland Garros, la tennista rumena non lascia scampo a Iga Swiatek surclassandola con un pesantissimo 6-1, 6-0 in quarantacinque minuti di gioco.

Partita dominata dall’inizio alla fine da parte della numero 3 del tabellone e campionessa in carica, che stacca così il pass per i quarti senza faticare. La sua prossima avversaria sarà la statunitense Anisimova, che ha battuto in due set la spagnola Bolsova Zadoinov.

