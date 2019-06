Roland Garros – Marketa Vondrousova in semifinale: Petra Martic si arrende in due set

Marketa Vondrousova accede alla semifinale del Roland Garros: la tennista ceca batte la croata Petra Martic in 2 set

Bastano 2 ore e 1 minuti di gioco a Marketa Vondrousova per raggiungere la prima semifinale Slam della sua carriera. La tennista ceca, numero 38 del ranking mondiale femminile, ha staccato il pass per la semifinale del Roland Garros battendo la croata Petra Martic, numero 31 del ranking WTA. Vondrousova si è imposta in due set vinti con il punteggio di 7-6 (7-1) / 7-5.

