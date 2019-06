Roland Garros – Tutto fermo a Parigi: cancellato il programma odierno

Cancellato il programma odierno al Roland Garros: match rimandati a domani a causa dell’incessante pioggia

Giornata piovosa a Parigi: dopo un interminabile tentativo di rinvio dei match in programma oggi al Roland Garros, validi per i quarti di finale maschili e femminili del secondo Slam stagionale, gli organizzatori hanno deciso di cancellare il programma odierno. La pioggia non ha dato un attimo di tregua e dunque l’appuntamento con Djokovic-Zverev, Thiem-Khachanov, Halep-Anisimova e Keys-Barty è rimandato a domani, tempo permettendo.

“Siamo spiacenti di annunciare che, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, non si giocheranno più partite oggi (mercoledì 5 giugno) al Roland Garros. I biglietti per questo giorno saranno completamente rimborsati dalla FFT. Per ulteriori informazioni sui rimborsi, consultare il sito Web di biglietti per il Roland Garros. Gli organizzatori del torneo hanno anche deciso che gli spettatori con biglietti datati 5 giugno 2019 potranno accedere a Roland-Garros gratuitamente domani. Potranno partecipare alle partite sul campo di Suzanne-Lenglen, in base alla disponibilità di posti a sedere, nonché sui campi esterni, senza perdere il diritto al rimborso. Su presentazione di un biglietto valido per il 5 giugno 2019“, questa la comunicazione del Roland Garros.

Valuta questo articolo