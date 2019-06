Roland Garros – Federer affronta Nadal senza paura: “se non lo avessi voluto sfidare non mi sarei iscritto!”

Roger Federer pronto alla semifinale contro Rafa Nadal sulla terra rossa del Roland Garros: lo svizzero non teme il confronto con il grande rivale di sempre

Venerdì sul campo centrale del Roland Garros ci sarà il 39° capitolo della rivalità fra Roger Federer e Rafa Nadal. I precedenti sono a favore del maiorchino, avanti 23-15 e 5-0 sulla terra rossa di Parigi, ma Federer, tornato dopo 3 anni d’assenza nel French Open, si approccia alla sfida senza alcuna paura: “sono davvero felice di questo traguardo raggiunto è fantastico poter tornare a giocare la semifinale di un torneo dello slam, non succedeva da più di un anno, in questo modo ho di gran lunga superato le mie aspettative. Sarà fantastico dopo parecchi anni tornare a giocare la semifinale qui, specialmente contro Rafa. Ho vinto cinque partite qui e sono felice di affrontarlo perché se non avessi voluto affrontare Nadal, non avrei giocato la stagione su terra ed è questa mentalità che mi ha aiutato fino ad ora“.

