Golf – Renato Paratore in gara al prossimo US Open

Renato Paratore disputerà il prossimo US Open: è entrato nel field dopo uno spareggio a cinque. Con Francesco Molinari, due gli azzurri al major

Renato Paratore disputerà il prossimo US Open. Affiancherà così Francesco Molinari nel terzo major stagionale in programma dal 13 al 16 giugno al Pebble Beach Golf Links di Pebble Beach in California. Nella US Open International Sectional Qualifier disputata su 36 buche effettuate in un solo giorno sui due percorsi del Walton Heath GC (entrambi par 72), a Walton on the Hill in Inghilterra, il romano, 14° con 137 (70 67, -7) colpi, ha ottenuto l’ultimo posto disponibile dopo uno spareggio con altri quattro concorrenti, compreso Andrea Pavan, stesso score. Per Paratore sarà il primo major in carriera.

Il torneo è stato vinto con 128 (63 65, -16) dal sudafricano Dean Burmester che ha distaccato di quattro colpi l’inglese Sam Horsfield (132, -12) e di sei l’australiano Marcus Fraser e il francese Clément Sordet (134, -10). Oltre a Pavan, è rimasto fuori Edoardo Molinari, 42° con 141 (68 73, -3), mentre si è ritirato Guido Migliozzi, splendido vincitore ieri del Belgian Knockout.

