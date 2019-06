Real Madrid, colpo in attacco per i blancos: ufficiale l’ingaggio di Jovic dall’Eintracht Francoforte

Il club di Florentino Perez ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante serbo, che ha firmato un contratto quinquennale

L’Eintracht Francoforte ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Luka Jovic, che si trasferisce al Real Madrid. L’attaccante serbo ha firmato con i ‘blancos’ un contratto di sei anni, dunque fino al 30 giugno 2025.

Giunto all’Eintracht nel 2017 in prestito dal Benfica, Jovic ha mostrato tutto il suo talento nella stagione appena conclusa, impreziosita da 17 gol in Bundesliga e 10 in Europa League, dove si è piazzato al secondo posto nella classifica dei marcatori dietro al solo Giroud. Il Real verserà nelle casse dell’Eintracht Francoforte circa 60 milioni, di cui il 30% girato al Benfica, ex titolare del cartellino che era stato riscattato (per appena sei milioni) dal club tedesco.

