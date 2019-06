Mondiale per Club, il Qatar ospiterà le edizioni 2019 e 2020: le ultime con il vecchio format

In una riunione svoltasi a Parigi, la Fifa ha stabilito che le edizioni 2019 e 2020 del Mondiale per Club verranno svolte entrambe in Qatar

Il Mondiale per Club 2019 e l’edizione del 2020 verranno disputate in Qatar, a stabilirlo è stato il Consiglio della Fifa riunitosi oggi a Parigi. Si tratterà degli ultimi due eventi con il vecchio format delle sette squadre partecipanti, visto che a partire dal 2021 le formazioni inserite in tabellone saranno ben 24. Un ulteriore novità potrebbe riguardare anche la cadenza, visto che non dovrebbe essere più annuale bensì quadriennale.

