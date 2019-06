Paris Saint-Germain, la madre di Rabiot allo scoperto: “nessuna proposta di rinnovo. La Juve? Siamo superstiziosi”

La madre del centrocampista francese ha smentito le voci secondo cui il figlio non si sarebbe presentato ad un appuntamento con Leonardo

Adrien Rabiot è sempre più vicino alla Juventus, il centrocampista francese lascerà il Paris Saint-Germain alla scadenza del suo contratto che avverrà domenica 30 giugno.

Nelle ultime ore erano circolate alcune voci di una sua presunta assenza ad un confronto richiesto da Leonardo, indiscrezioni smentite seccamente dalla madre-agente del giocatore Veronique: “ho letto che mio figlio non si sarebbe presentato a un appuntamento con Leonardo o che abbiamo rifiutato una proposta di rinnovo del Psg: è assolutamente falso. Non c’è stata nessuna discussione tra me e Leonardo, lui ha fatto solo una telefonata di cortesia. La Juventus? Sapete, nel calcio siamo molto superstiziosi. Meglio dire il meno possibile finché non è fatta“.

