WTA Eastbourne – Karolina Pliskova bissa il successo del 2017, asfaltata in finale la tedesca Kerber

La tennista ceca non lascia scampo alla tedesca, imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-4 e portando a casa il secondo successo in carriera a Eastbourne

Secondo successo a Eastbourne per Karolina Pliskova, che si impone nell’ultimo torneo sull’erba prima dello slam di Wimbledon. La tennista ceca asfalta in scioltezza nientemeno che Angelique Kerber, costretta ad arrendersi con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Grazie a questa vittoria, la numero 3 del ranking WTA bissa il successo ottenuto a Eastbourne nel 2017, centrando inoltre il terzo torneo di questo 2019 e il quattordicesimo in carriera.

Valuta questo articolo