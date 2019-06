Playoff Serie A Basket – Cremona trionfa in Gara-3 dopo un tempo supplementare: Venezia ko

Cremona si porta in vantaggio nella Serie: Venezia ko in Gara-3 di semifinale Playoff dopo un tempo supplementare

Che spettacolo la Gara-3 di semifinale Playoff di Serie A di basket: se la serie tra Sassari e Olimpia Milano è terminata dopo sole tre gare e ha visto la squadra sarda staccare il pass per la finalissima, la sfida tra Venezia e Cremona sembra essere più equilibrata. Gara-3 è terminata 73-75 per Cremona, dopo un tempo supplementare. La Vanoli Cremona dunque si porta in vantaggio nella serie per 2-1.

