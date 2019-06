Una vittoria che unisce, un successo che esalta: Petrucci si prende la Ducati, le urla del box lo certificano [VIDEO]

Nel momento in cui Petrucci taglia per primo il traguardo del rettilineo del Mugello, il box della Ducati esplode in un urlo liberatorio che coinvolge anche il CEO Domenicali

La prima vittoria non si scorda mai, a maggior ragione se arriva nel Gran Premio d’Italia in sella alla Ducati. Non poteva chiedere di più Danilo Petrucci, riuscito a rompere il ghiaccio nel momento giusto, proprio quando le voci di un suo possibile addio a fine stagione cominciavano a diventare un po’ troppo insistenti.

Il successo del Mugello invece spazza via tutto, lascia in sovrimpressione solo le lacrime del Petrux, che lavano veleni e amarezze cementando l’intera Ducati. Proprio così, perchè l’esplosione di gioia registrata nel box in rosso al momento della vittoria non può lasciare impassibile, le urla di Tardozzi e del CEO Domenicali coinvolgono ed esaltano, confermando come Danilo sia ormai entrato nel cuore di tutti. Un ragazzo umile e semplice, amante del suo lavoro e della propria squadra, per la quale andrebbe fino in campo al mondo. Per questo Petrucci si merita questo successo e questi complimenti, quei sacrifici da lui compiuti, finalmente hanno dato i propri frutti.

