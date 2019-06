Pershing Yacht Terrace al 7Pines Resort di Ibiza – Un cocktail bar con vista mozzafiato [GALLERY]

Pershing Yacht Terrace al 7Pines Resort di Ibiza: un sofisticato cocktail bar vista mare dove assaporare il brivido Pershing

Unico e senza rivali, il brivido Pershing conquista armatori di tutto il mondo regalando incredibili scariche di adrenalina a ogni virata, mentre il mare corre veloce. E questo brivido esclusivo lascia il segno anche sulla terraferma, per la precisione a Sant Josep de sa Talaia, Ibiza. In cima a una scogliera, con una spettacolare vista della magica isola rocciosa di Es Vedrà, la Pershing Yacht Terrace lascia tutti senza fiato. Questo cocktail bar unico al mondo sorge nel cuore del 7Pines Resort di Ibiza, il lussuoso resort 5 stelle che, con 186 suite, una spa di 1.500 m² e 13 piscine private, offre a ogni ospite una Ibiza Experience su misura e irripetibile.

Ideata nel Giugno 2018, la Pershing Yacht Terrace è la prima lounge al mondo creata da architetti e designer Pershing secondo lo stile e i valori che rendono unica la gamma. Luogo ideale per rinfrescarsi durante il giorno e per godersi il tramonto in serata, questo spazio di gusto e divertimento nasce dalla collaborazione tra Pershing e 7Pines. 7Pines completa la propria offerta con un servizio di noleggio yacht per vivere l’emozione di corsa sul mare o il piacere di una romantica cena a bordo di Pershing 74, Pershing 5X e Pershing 9X. La Pershing Yacht Terrace cattura l’attenzione per il design sofisticato ed esclusivo, che richiama nelle superficie delicate e nelle linee i tratti distintivi dei modelli Pershing. Spicca fra tutti la tipica ala laterale Pershing che incornicia la parte frontale del bar: in fibra di carbonio con finestrature integrate, questo dettaglio esclusivo corre lungo il bar con uno stile dinamico ed elegante, leggero e fluente, in perfetta armonia con gli splendidi yacht della gamma. Le nuance della lounge si ispirano ai classici colori Pershing: il grigio si sposa con le tonalità del beige, del marrone e del nero in combinazioni cromatiche inedite e raffinate.

La Yacht Terrace offre un allettante menu di cocktail composto da classici senza tempo e creazioni insolite, studiate ad hoc da esperti mixologist attraverso un equilibrato mixage di innovazione e tradizione, che ben rispecchia lo spirito del brand. Con lo sguardo verso l’orizzonte, ospiti e armatori potranno esplorare un’ampia selezione di Gin Tonic o semplicemente assaporare un bicchiere di vino fresco accompagnato da una selezione di sfiziose prelibatezze.

Per esaltare l’atmosfera suggestiva e godersi appieno l’emozione del momento, la Pershing Yacht Terrace offre anche uno speciale programma di performance musicali dal vivo, che celebrano il naturale legame del brand con il mondo della musica. Sonorità ricercate che accompagnano momenti di puro divertimento, un panorama mozzafiato da ammirare alla luce del sole e al tramonto sorseggiando autentiche delizie: la Pershing Yacht Terrace imbarca i suoi ospiti per un viaggio nello stile e nella bellezza, in cui l’emozione di trovarsi in un’oasi paradisiaca si fonde con il fascino del mare vissuto alla massima velocità.

Valuta questo articolo