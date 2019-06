Roland Garros – Fognini la prende con filosofia: “vanno fatti i complimenti al mio avversario e sul dolore alla gamba…”

Fabio Fognini commenta il suo match contro Zverev oggi agli ottavi di finale del Roland Garros: le parole del tennista ligure

Niente da fare per Fognini al Roland Garros: il tennista ligure è stato eliminato oggi agli ottavi di finale per mano di Zverev, dopo un match iniziato bene ma proseguito poi tra troppo nervosismo e un gioco non proprio eccellente.

“Questa era una partita completamente diversa, qui si gioca al meglio dei cinque set e la differenza è sostanziale“, ha affermato Fognini paragonando il match di ora a quello di Montecarlo, sempre contro il tedesco. “Peccato perché di occasioni ne ho avute, avrei dovuto sfruttarle meglio. Ma vanno fatti i complimenti al mio avversario. Oggi quando tirava la prima la sentivo, facevo fatica a rispondere. Ho perso per dei dettagli. E quando giochi un match così equilibrato contato tanto“.

“La gamba? Non penso sia nulla di grave, ora mi fa un po’ male, farò dei controlli. Ora torno a casa e mi riposo, poi andrò a Wimbledon una settimana prima, ma non giocherò tornei prima di Londra. Sapete che non amo l’erba“, ha concluso.

