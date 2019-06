Parco Valentino Motor Show – Suzuki regina dell’evento [GALLERY]

Suzuki regina del Parco Valentino Motor Show. Suzuki Jimny Gan ha riscosso grande successo e ha accompagnato il Presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli e Carolina Kostner durante la President Parade tra le strade della città

Suzuki ha chiuso da grande protagonista la sesta edizione del Parco Valentino Motor Show 2019, tenutasi a Torino dal 19 al 23 giugno. Durante il Salone, la Casa di Hamamatsu ha svelato tre anteprime nazionali, in uno stand ispirato alla leggendaria Katana, la cui filosofia ha contaminato i prodotti presenti delle tre divisioni Auto, Moto e Marine.

Suzuki ha dato al Parco Valentino Motor Show anche un tocco glamour, invitando sullo stand l’affascinante Campionessa del Mondo di Pattinaggio Carolina Kostner, che si è lasciata fotografare con i fan e ha firmato autografi. L’atleta bolzanina ha, inoltre, accompagnato il Presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli nella President Parade, che si è svolta nella serata di mercoledì 19, donando un tocco di mondanità alla sfilata e portando per le vie di Torino la novità più ammirata del Salone, JIMNY GAN, che ha scatenato la curiosità per strada e sullo stand e ha dato poi spettacolo in una speciale area off-road, superando incredibili ostacoli artificiali.

Tre novità eccezionali

Per il Parco Valentino Motor Show Suzuki ha allestito uno stand, in cui hanno fatto da filo conduttore la giapponesità e la filosofia Katana, la moto più iconica del listino che prende il nome dalle mitiche spade dei samurai. A lei, esposta nella versione Jindachi, hanno reso omaggio due prototipi creati dalle divisioni Auto e Marine. Quest’ultima ha proposto, per l’occasione, il fuoribordo DF350A Katana, con una livrea dominata dalle tonalità del grigio, del nero e da dettagli rossi, oltre che dai loghi specifici. Questo innovativo motore fuoribordo è dotato della tecnologia esclusiva Dual Prop, che impiega due eliche controrotanti, a loro volta simili a lame di spada.

La Divisione Auto ha esposto, invece, Vitara Katana, basata su un esemplare 1.4 Boosterjet 4×4 AllGrip in colorazione Grigio Londra con tetto nero e spoiler in tinta. Inserti scuri nella griglia e nei fari, protezioni laterali e accenti rossi conferiscono una personalità straordinaria a questa one-off, da cui potrebbe presto derivare una serie limitata destinata alla vendita.

Star indiscussa del salone, è stata Jimny Gan, parcheggiata in maniera altamente scenografica sullo stand in modo da dare prova della straordinaria escursione del suo assetto rialzato, modificato dagli specialisti di fuoristrada Z.Mode. Con una altezza minima da terra di 310 mm, +100 mm rispetto alla versione in commercio, carreggiate allargate con distanziali da 30 mm su ogni ruota e pneumatici tassellati, questo Jimny ha caratteristiche che rispecchiano il suo nome. Il termine giapponese “gan” si può tradurre, infatti, con “forte”, “duro”, “testardo” o “difficile da smuovere”, proprio come l’indomito modello di serie, erede degli inarrestabili Suzukini.

Motori, azione!

La presenza della Casa di Hamamatsu al Parco Valentino Motor Show si è estesa oltre lo stand: due strutture adiacenti al Parco hanno dato ai visitatori l’occasione di conoscere e testare le performance non solo dei modelli auto, ma anche dei modelli moto, un’opportunità che è stata colta da più di 700 appassionati e che ha fatto di Suzuki l’unica Casa a dare al pubblico del Parco Valentino la possibilità di testare su strada sia le quattro che le due ruote.

JIMNY GAN si è mosso con disinvoltura e ha dato prova delle sue qualità a più di 500 persone lungo un apposito percorso con ostacoli artificiali per simulare passaggi off-road estremi. Gli oltre 100 amanti delle quattro ruote hanno, invece, potuto mettersi al volante di Vitara e Swift Sport, quest’ultima nella grintosa livrea utilizzata come Auto Ufficiale di Rally Italia Talent 2019.

I motociclisti hanno avuto la possibilità di testare buona parte della gamma due ruote: Katana, V-Strom 650 XT, V-Strom 1000 XT, SV650X TER, GSX-S750 Yugen Carbon e GSX-S750 depotenziata, per i titolari di patente A2.

In totale, si sono effettuati più di 100 test ride durante tutto il weekend e come ci si poteva attendere, la moto preferita dagli appassionati è stata proprio la nuovissima Katana, che ha mostrato tutto il suo fascino iconico a più di 40 motociclisti.

Suzuki, tradizione e innovazione dal 1909

Suzuki Motor Corporation è uno dei principali costruttori mondiali di automobili, motocicli e motori fuoribordo.

Nel settore automobilistico l’Azienda è attualmente all’8° posto nella classifica mondiale delle vendite (fonte JATO), con oltre 3 milioni di vetture prodotte all’anno, ed è leader sul mercato giapponese nei segmenti Keicar e Passenger car. L’Azienda nasce nel 1909 da un’idea imprenditoriale di Michio Suzuki, che, nella cittadina di Hamamatsu, in Giappone, costruisce uno stabilimento per la produzione di telai tessili.

Nel 1920 l’Azienda viene profondamente riorganizzata al fine di intraprendere il cammino industriale su scala internazionale, prendendo il nome di Suzuki Loom Manufacturing Co.

Nel 1954 l’Azienda diviene Suzuki Motor Corporation Ltd e l’anno seguente, nel 1955, nasce Suzulight la prima automobile a marchio Suzuki, seguita nel 1970 da Jimny serie LJ10, il primo 4×4 compatto.

Da allora in avanti, l’attività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo incessante cammino di crescita, anche nei settori dei motocicli e dei motori marini fuoribordo puntando su valori quali l’affidabilità, il design e l’innovazione.

