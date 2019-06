Pamela Anderson tradita da Rami, il racconto shock sui social: le parole strazianti dell’attrice canadese

Pamela Anderson tradita e presa in giro da Adil Rami: il lungo e straziante racconto della sexy attrice sul comportamento del difensore dell’Olympique Marsiglia

E’ terminata la storia d’amore, durata più di due anni, tra Pamela Anderson e Adil Rami. La bagnina più sexy della tv è stata tradita e presa in giro per tutto questo tempo dal calciatore francese e ha deciso di raccontare tutto sui suoi profili social, con un lunghissimo e straziante racconto, dal quale traspare tutta la sua delusione.

“È difficile da accettare. Gli ultimi 2 anni e poco più della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata truffata, portata a credere che eravamo coinvolti in un «grande amore». Sono devastata per averlo scoperto negli ultimi giorni. Stava vivendo una doppia vita. Lui che era solito scherzare sugli altri giocatori che avevano fidanzate in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri. Ma questo è peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare in questo modo il cuore e la mente di due donne? Sono sicura che ce ne sono state anche altre. E’ lui il mostro. Io che ho aiutato tante donne vittima di violenze domestiche, non sono stata abbastanza sveglia da aiutare me stessa”, ha esordito su Instagram la bella attrice, a corredo di una foto con il difensore dell’Olympique Marsiglia.

“I narcisisti non cambiano. I sociopatici non cambiano. Correrò per la mia vita – ho sempre combattuto per la verità e la giustizia. – questo è il mio peggior incubo – Non ero una persona molto gelosa prima che lo incontrassi. Sono felice di sapere la verità. Ma fa male da morire. 🙏“, ha continuato nei commenti del suo stesso post.

“Sono felice di aver parlato con la sua ex. Mio Dio, le ha mentito su tutto, anche lei è scioccata e molto triste. Sono le prove di cui avevo bisogno per andare avanti, non può farci più del male. Mi ha avvertito che tutti i giornali in Francia sono di amici suoi e delle sue sorelle? Controllano tutti. Quindi ila mia ultima nota è qui, su Instagram. Non credo che mi riprenderò facilmente da questo. Non sono una ragazza stupida. Ho sentito molte volte le sue bugie, le sue scuse. Ma eravamo insieme ogni giorno – a meno che non me ne andassi a lavorare. Questo è sempre stato difficile, perché non si fidava di me? Era molto insicuro? Mi voleva sempre accanto a lui – o voleva video in ogni luogo in cui mi trovavo ? Con chi? Ho imparato ad accettarlo normalmente. E mi sono persino trovata a fargli le stesse domande ridicole?“, ha scritto ancora l’attrice.

“Lascerò la Francia ora. Ha provato tutto – Ha inviato fiori, lettere – Non ho accettato. Si è presentato al mio hotel. La sicurezza lo ha portato via. Ho una guardia del corpo perché mi spaventa. Mi ha ferito e mi ha minacciato molte volte. Alcuni lo sapevano da sempre. David Lachapelle mi ha detto fin dall’inizio che era un bugiardo. Che non ci si doveva fidare di lui. Gli disse in faccia e mi guardò e disse.Pamela questa è un’avventura. Non coinvolgere il tuo cuore. Non ho ascoltato. Non mi è stato permesso di vedere David più dopo. Ha tagliato i miei amici “pazzi” uno per uno dalla mia vita. Non avrebbe dovuto essere il volto della protezione delle donne dalla violenza domestica. Lo ha fatto per migliorare l’immagine. Non ha rispetto per nessuna donna tranne sua madre. E mente anche a lei – mente a tutti. È molto doloroso. Sono così triste. Sentirò i miei sentimenti e andrò avanti. Voleva sposarmi? Ti presento mio padre. Mi ami per la vita? Sono devastata dopo aver parlato con la sua ex ragazza. Povera donna. La madre dei suoi giovani figli. Non mi sono mai sentita a mio agio nel frequentare qualcuno con bambini piccoli. Volevo sapere cosa è successo. – Come poteva lasciarli soli? Perché erano separati? Non ne avrebbe parlato. Ho fatto di tutto per incoraggiare la loro riunione. Mi ha detto che era impossibile. Anche se non fosse stato con me, non starebbero stati insieme. Invece stavano insieme .. Mi sento peggio per lei, per loro. La sua famiglia mente persino per lui. Mi sento usata, Tradita e ferita. Ma avrei dovuto saperlo. La gelosia Il fisico e la tortura emotiva. Era tutto uno specchio delle sue stesse azioni. Ho provato a lasciarlo 10 volte, ma ogni volta che mi ha inseguito per dire che sarebbe morto senza di me. Che sarebbe dovuto andare in terapia e che non mi avrebbe fatto più del male. Voleva che vivessimo a Malibu un giorno. Ho anche mandato un’email al mio amico che possiede la squadra di Los Angeles per lui per il prossimo anno. Mi ha chiesto di farlo. L’ho presentato ai miei amici -Si è allenato a Malibu con persone che ammiro e di cui mi fido. Ero felice di vederlo lì. Sembrava felice attorno a persone oneste. Un altro mondo. Bene, siamo tutti scioccati. Ci ha deluso tutti. La mia famiglia. I miei figli. I miei amici”, ha aggiunto ancora Pamela Anderson.

Valuta questo articolo