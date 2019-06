Pallavolo, la Millenium completa il reparto delle attaccanti di posto 4: dal Mondovì arriva Federica Biganzoli

La Valsabbina Millenium Brescia ha l’accordo con la schiacciatrice lombarda Federica Biganzoli proveniente dall’A2 di Mondovì, completando così il reparto delle attaccanti di posto 4

Nata a Tradate, provincia di Varese, il 5 novembre 1987, la nuova Leonessa è cresciuta nella Pallavolo Saronno (serie C), e nell’Amatori Pallavolo Orago dove ha esordito in B2 (2005-2006), ha poi vestito i colori del Volley Legnano dove è rimasta sino al 2011, debuttando in B1 nella stagione 2009-2010. Lasciata Legnano, Biganzoli si è trasferita al Lilliput Settimo Torinese dove, come compagna di squadra di Francesca Parlangeli, ha conquistato la promozione in A2 (2015) ed è stata avversaria, prima di coach Mazzola nel 2012-2013, e della Millenium nel 2016-17 in A2.

L’esordio in A2 è stato il 18 ottobre 2015 in Lilliput-Forlì 2-3, realizzando 14 punti. In quella gara ha affrontato Laura Saccomani, ora prossima compagna nell’avventura alla Millenium. Conclusa l’esperienza alla Lilliput, la successiva destinazione piemontese è stata alla Lpm Bam Mondovì, dove è rimasta sino alla stagione 2018-19 e con la quale ha disputato due finali di Coppa Italia di A2. Tradotto in numeri 1.165 punti realizzati in 417 set giocati e 113 gare a referto in serie A.

“Sono convinto che quello di Biganzoli sia un ottimo acquisto – spiega Emanuele Catania, general manager Millenium – ci può aiutare moltissimo, specialmente grazie alle sue doti di seconda linea e con la sua battuta insidiosa. E’ stata nostra avversaria per due stagioni in A2 quindi la conosciamo molto bene ed entrerà velocemente nei nostri meccanismi di gioco”.

