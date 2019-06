Volley – Millenium Brescia ingaggia la canadese Kelsey Veltman

Il posto 3 canadese Kelsey Veltman approda alla Millenium Brescia. Nuovo arrivo in casa Banca Valsabbina. La centrale canadese Kelsey Veltman completa il sestetto a disposizione di coach Mazzola per la prossima stagione

La società Millenium Brescia comunica di aver trovato l’accordo con l’atleta Kelsey Veltman. Centrale nata il 2 aprile 1996, alta 189 centimetri, la nuova Leonessa biancogiallonera proviene dalla Western University in Ontario (sede a London), una delle migliori formazioni pallavolistiche del panorama universitario canadese.

Originaria di Brampton (Ontario), Veltman ha debuttato con la maglia delle Mustangs nel 2014-15, conquistando il terzo posto in campionato, ed è stata una delle migliori atlete dell’OUA (Ontario University Athletics) con 199 attacchi vincenti e 93 muri. Inoltre è stata nominata miglior ‘rookie’ (matricola) in quella stagione. Nel 2015-16 ha ottenuto un altro terzo posto in campionato e, a livello individuale, è stata miglior atleta OUA ed è stata inserita nelle All-Star First-Team. I numeri hanno detto 186 attacchi vincenti ed un media muro 1,32 per set giocati. Nel 2017-18 la nuova Leonessa ha centrato la qualificazione alle Final Four battendo la Toronto Varsity per 3-2, dove ha realizzato 19 punti. Nonostante la finale persa è stata inserita nel First-Team All-Star e nella U-All-Star e nominata Player of The Year per la seconda stagione consecutiva. Nel 2018-19 la Western University hanno raggiunto ancora le finali nazionali conquistando ancora il terzo posto; Veltman ha messo a terra 261 attacchi vincenti.

Nella prossima stagione l’avventura nella serie A1 con la maglia della Banca Valsabbina, dove completa la formazione titolare, allenata da coach Enrico Mazzola, che sarà costituita dalla diagonale di Valeria Caracuta opposta a Camilla Mingardi, le schiacciatrici Roni Jones-Perry e Jessica Rivero, la centrale Symone Speech ed il libero Francesca Parlangeli.

«Accogliamo Kelsey come nuova centrale Millenium – spiega il GM che segue in prima persona il mercato, Emanuele Catania – ha avuto ottimi numeri al college ed è un centrale dall’attacco vivace e potente. E’ una ragazza frizzante ed energica, dall’alto potenziale di crescita. Si farà valere nel nostro campionato».

Valuta questo articolo