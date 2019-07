Pallavolo, la Banca Valsabbina Brescia completa il reparto di centrali: da Montecchio arriva Marianna Fiocco

La rinnovata Banca Valsabbina Brescia, per il prossimo campionato di A1, completa il reparto dei centrali con il posto 3 scaligero Fiocco proveniente da Montecchio

La Banca Valsabbina Millenium Brescia annuncia di aver raggiunto un accordo la centrale Marianna Fiocco. Veronese, classe 1994, compirà venticinque anni il prossimo 1 settembre, la nuova Leonessa è reduce da due stagioni positive in serie A2 alle Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore.

Cresciuta all’Arena Volley Castel Azzano, squadra del sua città, e alta 184 centimetri, Fiocco è rimasta nella formazione scaligera sino alla stagione 2015-2016, esordendo nel campionato di B1, dove è stata avversaria della sua nuova squadra. Nel campionato successivo è passata all’Unione Volley Montecchio Maggiore, sempre in B1, dove ha conquistato la promozione in A2 con il sodalizio vicentino. Nelle due stagioni nel secondo livello del campionato italiano, incrociando nuovamente il cammino della Millenium alla prima, ha realizzato 223 punti in 124 set giocati e 56 gare a referto. Laureata in Scienze Motorie all’Università di Verona, Marianna Fiocco completa il reparti dei posti 3 nello scacchiere di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli, insieme all’americana Symonè Speech, alla canadese Kelsey Veltman e a Monica Mazzoleni.

“Con Marianna completiamo il reparto dei centrali – osserva Emanuele Catania – si tratta di una ragazza volonterosa che ha fatto la “gavetta” crescendo costantemente. Sarà la prima volta a questo livello ma è la persona giusta per aiutarci nei nostri obiettivi”

Benvenuta a Brescia Marianna !

