Pallavolo, la Banca Valsabbina batte un colpo: ingaggiata la schiacciatrice Maria Segura

Nuovo colpo di mercato della rinnovata Banca Valsabbina Millenium in vista del prossimo campionato di serie A1, che si tinge ancor più di rosso spagnolo

La società Millenium Brescia comunica di aver trovato l’accordo con la schiacciatrice spagnola Maria Segura Pallerès. Nata a Barcelona, il 10 giugno 1992, la nuova Leonessa, alta 186 centimetri, è una vecchia conoscenza del campionato italiano.

Infatti la prima stagione italiana dell’atleta catalana risale alla stagione 2014-15 quando ha vestito la maglia dell’Entu Olbia, esordendo in A2 il 9 novembre 2014 in Olbia-Filottrano, 3-2, e griffando l’incontro con 16 punti. Terminata l’avventura in Sardegna la nuova Leonessa di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli è passata alla Delta Informatica Trentino ed in quella stagione ha sfiorato la promozione in A2, perdendo la finale contro Monza. Nel campionato successiva si è trasferita proprio nel capoluogo brianzolo dove la serie A1 l’ha conquistata, superando in finale Soverato.

Nel 2016-17 è rimasta con Monza in A1, debutto il 15 ottobre 2016 nella gara contro Montichiari, gara vinta per 3-1. Al termine della stagione ha conquistato i play off. Archiviata l’esperienza monzese, Maria è passata a Cuneo in A2, dove è stata avversaria della Millenium, nel campionato ha visto la formazione bresciana conquistare la massima serie. Tradotto in numeri, in A2 ha realizzato 1340 punti in 93 gare a referto, e 190 palloni messi a terra in A1, tra cui 23 ace e 15 muri. Nel 2018-19 l’atleta catalana ha giocato nella Bundesliga tedesca con il Dresdner, dove ha realizzato 320 punti in 23 gare (circa 14 punti di media a gara).

Punto di riferimento della nazionale spagnola, insieme alla confermata Jessica Rivero, Maria prenderà parte i prossimi campionato europei che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre 2019, ad Ankara in Turchia, Lodz in Polonia, Budapest in Ungheria e Bratislava in Slovacchia. La ‘roja’ è inserita nel girone B, Maria e Jessica, le Leonesse di Spagna, sfideranno Bielorussia, Germania, Russia, Slovacchia e Svizzera.

“Ritengo quello di Maria è un ottimo colpo – spiega Emanuele Catania, responsabile del mercato Millenium – è una giocatrice versatile, con ottime doti di seconda linea e una battuta che può dare molto fastidio agli avversari. In Germania si è resa protagonista di una buona stagione e conosce molto bene il nostro campionato. Sono convinto ci darà una grossa mano e siamo felici sia con noi la prossima stagione”.

La giocatrice verrà presentata lunedì 17 giugno alle ore 17 in concomitanza con la conferenza stampa del title sponsor Valsabbina, presso la sede di Brescia della Banca in via XX aprile, numero 8. L’evento è aperto a tutti.

Benvenuta a Brescia! Bienvenida a Brescia!

