Palermo, a rischio l’iscrizione in Serie B: Massimo Ferrero pronto ad acquistare il club rosanero

Il presidente della Sampdoria ha in mente di rilevare il club rosanero in caso di mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B

Sono giorni frenetici per il Palermo, la cui iscrizione al prossimo campionato di Serie B non è stata al momento accettata. Il club rosanero si trova adesso in un pericoloso limbo, che potrebbe compromettere la stagione che dovrà partire tra poche settimane. In soccorso della società sembra però arrivare Massimo Ferrero, che ha espresso il proprio interesse ad acquisirla in caso di mancata iscrizione al campionato di Serie B. Il numero uno della Sampdoria avrebbe già presentato un piano al sindaco Orlando, esponendo il progetto pensato per il club rosanero. Sarebbe una mossa simile a quella compiuta da De Laurentiis e Lotito con Bari e Salernitana, società rilevate dopo il fallimento e riportate piano piano ai propri livelli.

Valuta questo articolo