Olimpiadi invernali 2026, vince la candidatura Milano-Cortina: tutte le reazioni a caldo dei protagonisti

Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026, grande soddisfazione per la delegazione azzurra presente a Losanna

Milano-Cortina ce l’ha fatta, ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026. La festa può esplodere a Losanna (sede del CIO) e nell’Italia intera, riuscita a battere la concorrenza della Svezia. Una soddisfazione enorme per il presidente del CONI ma anche per tutti gli atleti, che potranno dunque gareggiare davanti al proprio pubblico.

Queste tutte le reazioni a caldo dopo l’annuncio di Bach:

Salvini: “vincono l’Italia, il futuro e lo sport: grazie a chi ci ha creduto fin da subito, soprattutto nei Comuni e nelle Regioni, e peccato per chi ha rinunciato. Ci saranno almeno cinque miliardi di valore aggiunto, 20 mila posti di lavoro, oltre a tante strade ed impianti sportivi nuovi: con le Olimpiadi invernali confermeremo al mondo le nostre eccellenze e le nostre capacità“.

Carfagna: “finalmente una bella notizia per gli italiani: una notizia che parla non solo di sport ma anche di investimenti, sviluppo, infrastrutture, turismo, occupazione. L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina dimostra il credito internazionale che l’Italia continua a riscuotere quando fa le cose sul serio e si applica sui dossier. Se avessimo agito allo stesso modo anche in altre circostanze, con meno cedimenti al “partito del No” che demonizza ogni occasione di crescita, avremmo un Paese più ricco, ogni giorno al lavoro per il suo futuro anziché impantanato in una decrescita infelice e piena di paure. La partita vincente di Milano e Cortina ci indica un modello di iniziativa e intervento diametralmente opposto a quello utilizzato nella polemica politica quotidiana: superamento delle divisioni in nome dell’interesse nazionale. E’ il modello che ci piace e il solo che possa rendere grande un Paese“.

Christillin: “è una meraviglia, una nuova candidatura vinta per l’Italia dopo 20 anni. Non ci avrei mai creduto. E’ troppo bello, mi viene da piangere“.

Fontana (Presidente Regione Lombardia): “sono emozionato e molto soddisfatto. Fin dall’inizio, tutti insiemi, ci abbiamo creduto, e questo è il premio alla caparbietà e alla professionalità di una squadra forte, tenace e preparata. Guardando alla Lombardia penso già ai grandi benefici che l’intera regione potrà avere da questo evento. Posti di lavoro, interventi infrastrutturali e sviluppo economico: tutti elementi che fanno parte del nostro dna e che, con le Olimpiadi, troveranno la massima espressione non solo a Milano e in Valtellina, ma su tutto il territorio regionale. Grazie ancora a tutti, abbiamo compiuto una grande impresa“.

Wierer: “ero molto tesa, sapevamo che avevamo delle buone possibilità, sono felicissima che siamo riusciti a conquistare questa Olimpiade con Milano-Cortina. E’ una grande occasione ed è da stimolo per i giovani, ora possiamo festeggiare“.

Kristian Ghedina: “è un’emozione grande, nemmeno quando ho vinto le mie più belle gare in pista avevo avuto questa emozione. Qui a Cortina la piazza si è riempita e quando hanno annunciato la vittoria di Milano-Cortina mi è venuto quasi da piangere“.

Moioli: “è una gioia immensa, nell’attesa della busta mi veniva da piangere. Abbiamo lavorato tanto e sono davvero felice. Segnatevi la data, io ci sarò“.

Giuseppe Conte: “siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l’Italia: un intero Paese che ha lavorato unito e compatto con l’ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo ‘memorabile‘”.

Goggia: “sono veramente contenta, ce la meritavamo tanto come Italia. E’ un progetto solido e sono orgogliosa di essere qui per dare mio piccolo contributo. Ora sogno Pechino, ma sapere che poi c’è Milano sarebbe un sogno. Anche se sette anni sono lunghi oggi giorno di festa per tutti gli italiani“.

