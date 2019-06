Neymar “violento durante l’atto”! Il caso si ridimensiona, ma il mistero si infittisce: ancora nessuna traccia della donna

Il caso Neymar si infittisce: la donna non si presenta per la terza volta alla convocazione della Polizia

Non si è ancora fatta chiarezza sul caso Neymar: il calciatore brasiliano è stato accusato di stupro da una ragazza che sembra però adesso scomparsa nel nulla. La donna in questione, che avrebbe presentato un dossier dettagliato alla Polizia, è stata convocata dalle autorità brasiliane ma non si è ancora presentata per prestare dichiarazione sulla sua denuncia, registrata venerdì scorso.

Secondo quanto appreso dal quotidiano O’Globo, sembra infatti che la donna sia già stata convocata due volte, ma non si è mai presentata e se non si recherà dalle autorità per registrare la sua denuncia non potrà partire l’indagine. Secondo la legge brasiliana l’iter parte solo dopo la dichiarazione giurata di chi denuncia.

Inoltre, a rendere tutto più strano si aggiunge anche la posizione dello studio legale, che ha rinunciato al mandato perchè “la richiesta iniziale era di una denuncia per aggressione, non per stupro”. La donna avrebbe infatti ammesso che il rapporto con Neymar è stato consensuale, ma che il calciatore brasiliano è diventato violento durante l’atto.

