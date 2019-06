NBA – Wizards, non esercitata la team option su Jabari Parker: il giocatore potrebbe restare a cifre più basse

I Washington Wizards non hanno esercitato la team option presente nel contratto di Jabari Parker: il cestista potrebbe restare a cifre più basse

Le strade di Jabari Parker e i Washington Wizards potrebbero separarsi… o forse no. Il cestista ex Miwaukee Bucks sarà free agent nei prossimi giorni dato che la franchigia capitolina ha deciso di non esercitare la player option da 20 milioni presente nel suo contratto. Parker sarebbero però intenzionato a restare a Washington e gli Wizards a rifirmarlo a cifre più basse che permettano maggiori margini di manovra sul mercato.

Valuta questo articolo