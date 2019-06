Finals NBA – Brutta notizia per gli Warriors: Kevin Durant salterà anche Gara-3 per infortunio

Dopo le assenze in Gara-1 e Gara-2, i Golden State Warriors dovranno fare a meno di Kevin Durant anche in Gara-3: KD ancora alle prese con il problema al polpaccio

Procede lentamente il recupero dall’infortunio di Kevin Durant. Il cestista di Golden State si è infortunato in Gara-5 della semifinale di Conference contro i Rockets e non è più sceso in campo. L’ex Thunder ha saltato l’intera serie contro i Blazers, in realtà una formalità per i bi-campioni NBA in carica che hanno eliminato Lillard e compagni con un secco 4-0, sperando di poter rientrare nelle Finals. KD è dovuto restare ai box però per Gara-1 e Gara-2 e, stando alle ultime comunicazioni che arrivano dagli Warriors, non sarà della partita nemmeno in Gara-3.

Valuta questo articolo