NBA – Tobias Harris verso l’addio ai 76ers? Philadelphia messa alle strette, i dettagli

Tobias Harris free agent: i Philadelphia 76ers messi alle strette, tante squadre interessante al cestista

Dopo lo spettacolo della stagione 2018-19 di NBA, le squadre continuano a lavorare sodo per il futuro. Il mercato infiamma l’estate con tanti movimenti e importanti novità. Occhi puntati anche su Tobias Harris, diventato free agent. Il cestista dei Philadelphia dopo la trade con i Clippers potrebbe lasciare i 76ers che però vorrebbero fare il possibile per trattenerlo.

Harris, adesso, sembra pretendere un ‘max’ che però non tutti pensano che il cestista vale. Per tenerlo con sè, Philadelphia dovrebbero offrire al loro free agent un quinquennale ‘max’ da 189.7 milioni di dollari, grazie ai “Bird Rights”, spingendo così Harris a non cedere alle tentazioni delle altre squadre, che non potrebbero offrirgli più di un quadriennale da 140 milioni di dollari.

Tanti dubbi dunque per Harris: da una parte, se i 76ers decidono di offrirgli il ‘max’ è tentato a restare, non solo per una questione economica ma anche per il gruppo nel quale si è ben ambientato e le ambizioni della squadra. Dall’altro lato, invece, nel caso in cui l’offerta di Philadelphia dovesse essere inferiore, Harris potrebbe essere tentato ad iniziare una nuova avventura. Clipper, Knicks e Nets sono in prima fila per il cestista, ma anche Denver, Dallas e Memphis sembra interessati ad Harris. Philadelphia dunque è messa alle strette: i 76ers sanno cosa devono fare se non vogliono lasciarsi scappare Harris, particolarmente interessato al progetto dei Nuggets.