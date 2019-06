NBA – Splendido gesto di LeBron James per Anthony Davis, il ‘Prescelto’ pronto ad una clamorosa rinuncia

James ha deciso di cedere al suo nuovo compagno il numero 23, indossato per una carriera intera tranne nel periodo a Miami dal 2010 al 2014

Un regalo davvero speciale, una rinuncia tanto sorprendente quanto clamorosa per LeBron James che, secondo quanto riferito da Yahoo Sports, cederà il numero 23 ad Anthony Davis.

Una notizia che, se confermata, lascerebbe tutti di stucco, confermando l’euforia del ‘Prescelto‘ in seguito all’arrivo dell’amico a Los Angeles. AD non ha mai vestito una maglia diversa nel corso della sua esperienza ai Pelicans, apprezzando e non poco il gesto di James, anche lui sempre con la 23 in carriera tranne nel periodo ai Miami Heat dal 2010 al 2014, quando la 23 era indisponibile perché ritirata in onore di Jordan. Il Prescelto adesso potrebbe optare per il numero 6, utilizzato proprio con gli Heat e con il Team USA, oppure sceglierne un altro che sia però diverso da 8, 13, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 42, 44 e 52 essendo tutti off-limits perché issati sul soffitto dello Staples Center per rendere omaggio ai campioni che le hanno indossate. Sarà curioso capire quale numero sceglierà adesso LeBron James, ma una cosa però è certa: il marketing dei Lakers non ne risentirà di certo.

