NBA – ‘Quiet Storm’, il documentario sull’oscuro passato di Ron Artest: “spacciavo crack, ricordo il primo tossico che…”

Venerdì sera verrà presentato ‘Qiuet Storm: The Ron Artest Story’, il documentario sull’ex NBA Metta World Peace e il suo passato legato allo spaccio di droga

Ron Artest è tornato a far parlare di sé. Niente ventilato ritorno in NBA, nessuno strambo cambio di nome, quel che fu Metta World Peace sarà protagonista di un documentario sulla sua vita: ‘Quiet Storm: The Ron Artest Story’. Il film, che verrà presentato venerdì sera su Showtime, si concentra sul passato dell’ex cestista dei Lakers, prima che l’NBA desse una svolta alla sua vita regalandogli quell’alternativa che molti giovani non riescono ad avere prima che sia troppo tardi.

‘L’amico dei Panda’ (buffo chiamarlo così in relazione a quanto stiamo per dire) ha rivelato di aver imparato a spacciare e cucinare crack. Nel teaser Ron Artest spiega: “spacciare era molto affascinante. Ho imparato a cucinare il crack. Ho imparato a tagliarlo in pezzi. Dicevo, ok bene facciamolo! Ricordo la prima volta che ho spacciato, era un tossico che veniva spesso a comprare dalla mia famiglia. Ricordo di aver lasciato i soldi al tossico ed essere corso subito dentro casa. Non ho preso i soldi e mio cugino mi ha detto: ‘dove sono i soldi?’. E io: ‘yo… non ho fatto in tempo a prenderli man‘”.

“You were slinging crack or playing ball” Young Ron Artest tried both. He learned quickly where his future was.#QuietStorm: The Ron Artest Story is streaming on @SHOSports https://t.co/SDopOQkISP pic.twitter.com/bKAWYFyIM0 — Bleacher Report (@BleacherReport) 3 giugno 2019

