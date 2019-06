NBA – Mossa astuta dei Lakers, la trade e il ‘sacrificio’ di Davis spalancano le porte per i… free agent

La cessione di tre giocatori ai Wizards e la rinuncia di Davis al trade bonus permettono ai Lakers di avere 32 milioni di spazio per puntare ad un big

L’arrivo di Anthony Davis ai Los Angeles Lakers verrà ufficializzato il prossimo 6 luglio, ma intanto la franchigia giallo-viola ha definito gli ultimi dettagli della trade, cedendo ai Washington Wizards i contratti di Moritz Wagner, Isaac Bonga e Jamerrio Jones insieme a una futura seconda scelta.

Una mossa astuta quella della franchigia californiana, riuscita a raggiungere il proprio obiettivo principale: cioè quello di avere lo spazio salariale per firmare per un max contract. Oltre alle cessioni di tre propri giocatori, a fare la differenza è stata anche la scelta di AD di rinunciare al proprio ‘trade kicker‘, quattro milioni di dollari che permettono ai Lakers di averne 32 di spazio da investire su uno o più giocatori. In altre parole, la franchigia di Los Angeles può puntare ai più forti free agent in circolazione. Dunque Kyrie Irving, Kemba Walker, Klay Thompson, Jimmy Butler e Kawhi Leonard potrebbero essere tutti sulla lista dei Lakers, anche se non è escluso che la somma venga suddivisa su più giocatori. I giallo-viola infatti potrebbero usare tutti i 32 milioni per allungare la rotazione, al momento ristretta a LeBron James, Anthony Davis e Kyle Kuzma. Non è dato sapere quali saranno le mosse della franchigia californiana, ma una cosa è certa: adesso nessuno obiettivo gli è precluso!

