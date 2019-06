NBA – Klay Thompson mette gli Warriors alle strette, massimo salariale o addio: Lakers e Clippers monitorano la situazione

Klay Thompson mette alle strette i Golden State Warriors: senza il massimo salariale sarà addio. Lakers e Clippers seguono con attenzione l’evolversi della vicenda

Per i Golden State Warriors sarà un’estate nella quale operare con grande attenzione. Il salary cap ristretto e i tanti contratti importanti da rinnovare potrebbero cambiare il volto della franchigia che negli ultimi anni ha dominato la lega. DeMarcus Cousins è sicuro di partire, a meno che non voglia accontentarsi ancora di ‘pochi spiccioli’, mentre Kevin Durant e Klay Thompson hanno già messo in chiaro le loro richieste. KD, assente tutta la prossima stagione per un infortunio al tendine d’Achille, vuole un quinquennale da 221 milioni di dollari dagli Warriors o un quadriennale da 164 milioni da qualsiasi altra franchigia.

Anche Klay Thompson ha chiesto il massimo salariale, un quinquennale da 190 milioni, o farà le valigie. Se gli Warriors non dovessero rinnovargli il contratto, Los Angeles sarebbe la destinazione più gettonata. I Lakers hanno liberato 32 milioni di spazio salariale e offrirebbero al numero 11 lo spot di guardia titolare, nonchè una seria possibilità di vincere l’anello con LeBron James ed Anthony Davis (ai quali si adatterebbe alla grande). Da non sottovalutare l’offerta dei Clippers che potrebbero concedergli più soldi e il ruolo di prima stella della franchigia.

