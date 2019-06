NBA Finals – Si allunga l’infermeria dei Golden State Warriors: frattura per Looney, Thompson in forse per Gara-3

Brutta tegola per i Golden State Warriors: frattura alla cartilagine per Looney, stagione finita! Ancora in forse la presenta di Thompson in Gara-3

Si allunga la lista dell’infermeria dei Golden State Warriors in vista di gara 3 delle Nba Finals contro i Toronto Raptors con la serie sull’1-1. La vittoria all’Air Canada Center ha lasciato degli strascichi con la frattura alla cartilagine che collega la prima costola allo sterno per Kevon Looney che vede dunque finita la stagione.

Meno grave del previsto la situazione di Klay Thompson, dalla risonanza magnetica si evidenzia uno stiramento al bicipite femorale di lieve entità, il giocatore resta in bilico per la sfida della Oracle Arena. In attesa di risposte sul campo da DeMarcus Cousins, positivo nei minuti giocati in gara 2, resta un punto interrogativo sul rientro di Kevin Durant sempre alle prese con la riabilitazione ma ancora non in grado di disputare un allenamento intero. (Spr/AdnKronos)

Valuta questo articolo