NBA – Enes Kanter, che frecciatina: “Zion Williamson è un Julius Randle che salta!”, la risposta è tagliente

Enes Kanter dà il suo parere su Zion Williamson definendolo una versione “che salta” di Julius Randle: l’ex Pelicans gli risponde a tono

Il nome di Zion Williamson è sulla bocca di tutti. Il giovane prodotto di Duke, scelto con la pick numero 1 al Draft NBA, è considerato un prospetto dal talento straordinario che, unito ad un fisico da corazziere, rischia di farlo diventare un futuro dominatore della lega. Gli elogi si sprecano, ma qualcuno ha avuto anche qualche critica tagliente da dire sul suo conto. Enes Kanter ad esempio, lo ha definito: “un Julius Randle che salta”, cercando di minimizzare il suo talento. Nessuna risposta da parte di Zion, ma Julius Randle, vedendosi tirato in ballo, ha subito replicato: “l’ultima volta che mi hai mancato Kante ne ho messi 45 in relax”. Il centro turco allora ha risposto: “mi ricordo fratello. Era in quella partita che poi avete perso”.

Valuta questo articolo