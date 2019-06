NBA – Darren Collison si ritira a 31 anni: “la fede è più importante del basket”

Darren Collison si ritira a 31 anni: la guardia dei Pacers ha altre priorità da mettere davanti al basket NBA

La notte del 30 giugno, Darren Collison sarebbe diventato free agent. Non di certo uno dei nomi di primo piano al fianco di Kevin Durant o Kawhi Leonard, ma la guardia dei Pacers sarebbe potuta tornare utile a più di un team della lega, a costi non troppo elevati. Il suo nome però non figurerà fra i giocatori senza contratto. Il motivo? Darren Collison, a soli 31 anni, ha deciso di ritirarsi. Come spiegato in una lettera rilasciata a The Undefeated, Collison ha spiegato di avere altre priorità nella vita: “la pallacanestro è stata la mia vita da quando ero bambino. Ma mentre amo la pallacanestro, so che c’è qualcosa di più importante, ossia la mia famiglia e la fede. Sono Testimone di Geova e la fede significa tutto per me”.

