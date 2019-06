Tra Nazionale e Fiorentina, Chiesa si isola: “il mio futuro? Ho messo il cellulare in modalità aereo”

Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, l’esterno della Fiorentina non si è sbilanciato sul proprio futuro

Federico Chiesa non ha intenzione di parlare del proprio futuro, concentrandosi solo ed esclusivamente sugli impegni con la Nazionale maggiore prima e quella Under 21 poi.

L’esterno azzurro è intervenuto in conferenza stampa oggi a Coverciano, rispedendo al mittente le domande sulla sua prossima squadra: “fa piacere l’interessamento dei grandi club, ma ho messo il telefonino in modalità aereo e adesso penso solo alla Nazionale e poi all’Europeo Under 21. L’eventuale cessione della Fiorentina? Ho saputo della trattativa in corso, ma ora penso solo alla Nazionale e tutto quello che succede fuori non mi interessa in questo momento. I Della Valle hanno dato tanto a Firenze e ogni decisione che prenderanno penso che sia la migliore per loro. Non ho parlato con nessuno e non mi è stato detto nulla“.

