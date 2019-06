Motori – Promozioni e offerte Auto: Giugno 2019

Rassegna, marca per marca di sconti e promozioni che le Case automobilistiche propongono per il mese di Giugno

L’estate sta arrivando ed il clima si fa bollente, e se state leggendo questa rassegna probabilmente per voi è giunto il momento di cambiare l’auto. Come ormai di consuetudine, ogni mese vi proponiamo le promozioni e le agevolazioni che le Case automobilistiche fanno per l’acquisto di nuove vetture, che siano conformi alle restrittive norme antinquinamento previste nei centri di molte delle nostre città. Con la speranza di poter essere sempre d’aiuto ai nostri lettori, abbiamo deciso di proporvi questa rassegna, contenente tutte le promozioni attualmente attive che scadranno in data 30 giugno 2019.

Per il Gruppo FCA le promozioni sono le seguenti:

FIAT Con MegaRottamazione 500 Pop 1.2 69Cv in promo a 11.150 euro anziché a 14.500 euro, la Fiat Tipo 5porte vanno molto bene, a fronte del ritiro del proprio usato (ma anche di un conoscente), a giugno ha un prezzo che parte da 11.500 euro , più ulteriori 1.000 euro di sconto sui tutti i modelli in pronta consegna. Il Costruttore torinese per il mese di giugno offre Panda in promo a 7.600 euro con finanziamento, oppure 9.100 euro se si acquista in un’unica soluzione. L’iniziativa si riferisce a Panda 1.2 69 cv Pop.

A giugno promozioni Lancia Ypsilon elefantino blu è in offerta a 9.100 euro anziché da 10.600 euro, in associazione a finanziamento con anticipo zero. Ypsilon Ecochic GPL a 10.500 euro anziché 12.000 euro, Ypsilon Ecochic metano a 12.150 euro anziché a 13.650 euro. Ypsilon Platinum offerta a 11.250 euro anziché 12.750 euro, Ypsilon Gold a 10.400 euro invece di 11.900 euro.

JEEP le promozioni attive fino al 30 giugno, in combinazione con finanziamento Be-Smart, ad anticipo zero, Jeep Renegade in edizione 1.0 T3 120 cv viene proposta a 17.900 euro con uno sconto di 2.000 euro. Su Jeep Compass: 1.6 Diesel 120 cv, con finanziamento è in vendita a 23.900 euro. Nuova Cherokee da 299 euro al mese, Grand Cherokee Overland da 29.000 euro(Jeep Free) versando il 50% del prezzo come anticipo e iniziando a pagare a rate dopo due anni, salvo restituzione o sostituzione della vettura.

Per il gruppo Volkswagen,le promo del mese sono:

VOLKSWAGEN a giugno Tiguan in configurazione Sport è ora in offerta a 249 euro al mese (anticipo di 5.000 euro) . Per la T-Roc , da 21.900€ scontata 189 euro al mese. La city car up! da 159 euro al mese , la Polo invece da 199 euro al mese . Anche Golf7 Fino al 30 giugno, in edizione 1.6 TDI Sport anch’essa da 189 euro al mese . Ultima la Nuova T-Cross : al prezzo lancio di 17.900 euro (1.0 TSI Urban) anziché 19.000 euro.

SEAT lancia promo sul metano. Unico Suv al mondo alimentato a gas naturale, Seat Arona TGI a 17.900 euro, o a 159 euro al mese. La Ibiza TGI è offerta a 15.400 euro, o a 129 euro al mese, mentre nuova Seat Leon 1.5 TGI da 23.050 euro, oppure 169 euro al mese. Su tutta la gamma Suv Arona, Ateca, Tarraco, fino a 9.000 euro di vantaggi.

Per il Gruppo Renault, invece:

RENAULT l’ iniziativa Kadjar TCe 140 in allestimento Life calibra, in abbinamento a permuta o rottamazione, a 15.100 euro e un finanziamento da 250 euro al mese . Renault Captur dCi 90 cv Sport Edition2 da 17.750 euro , con uno sconto pari a 5.500 euro. Twingo GPL da 99 euro al mese . Stesso importo per Zoe , senza contare l’ ecobonus statale. ultima, Clio Moschino TCe 75 Life a 9.670 euro, o a 179 euro al mese .

DACIA non è solito praticare sconti essendo un marchio low-cost a giugno però propone Dacia Duster con finanziamento senza anticipo a 149 euro al mese, circa 5 euro al giorno, Dacia Sandero Stepway da 4 euro e 50 al giorno, Sandero Streetway a soli 3 euro al giorno.

Per il Gruppo PSA:

PEUGEOT nella campagna Ecobonus : prorogato rispetto alla scadenza precedente e inizialmente presente solo su Peugeot 208 ed sulla gamma Suv 2008 , 3008 , 5008 il pacchetto di incentivi è stato esteso anche a Peugeot 108 , 208 e 308 . Sulla 108 il vantaggio cliente ammonta a circa 4.000 euro , mentre su 208 e 308 il bonus arriva a 6.000 euro . Dal listino 3008 e 5008 , scontate di 5.000 euro . Necessaria l’adesione al finanziamento i-Move con valore residuo garantito.

CITROEN a giugno Citroen C3 Aircross PureTech 82 Cv Feel viene a costare 14.950 euro anziché 18.250 euro (sempre dietro permuta o rottamazione), per un vantaggio di 3.300 euro . Nuova C5 Aircross BlueHDi 130 Feel a 239 euro al mese : scontata di 5.200 euro, viene proposta a 24.500 euro . Citroen C3 a 99 euro al mese , C4 Cactus a partire da 149 euro al mese con soluzione SimplyDrive Prime Leasing.

OPEL a giugno propone offerte dedicate a Opel Corsa, a 99 euro al mese. Grandland X: in formato 1.5 diesel Avanced e in combinazione con permuta o rottamazione usato posseduto da almeno 6 mesi a 22.050 euro. Con Scelta Opel, anticipo di 6.900 euro e 36 rate da 189 euro al mese.

Per il Gruppo Hyundai la proposta di giugno è la seguente:

HYUNDAI propone i seguenti sconti Con finanziamento i-Plus Gold, Hyundai i10 da 7.950 euro , i20 da 9.950 euro , i30 da 19.250 euro . Hyundai Kona 1.0 T-GDi da 14.150 euro , Kona 1.6 CRDi a 14.650 euro . E ancora: su Kona Electric, Ioniq Hybrid e Ioniq Plug-in, zero rate e zero interessi per due anni.

KIA propone su Proceed fino a 5.500 euro di ecoincentivi in caso di permuta o rottamazione grazie al finanziamento Scelta Kia "Special" . Sportage, finanziamento Dubbi Zero e prima rata dopo 2 anni.

Le altre promozioni del mese di giugno sono:

FORD l’ Americana 4.700 euro per l’acquisto di Ford Fiesta , fino a 5.000 euro per Ford Ecosport , 5.500 euro per Focus di ultima generazione e fino a 6.400 euro per Kuga . Gli ecoincentivi Ford per chi compra una vettura in stock e opta per la formula di finanziamento IdeaFord ad anticipo zero. Meno 1.600 euro su Ka+ , 6.900 euro di sconto su C-Max . Infine, Ford Edge Titanium a 410 euro al mese.

TOYOTA offerta riservata alle ibride eroga un bonus di 4.350 euro per Prius , Prius Plus , Yaris Hybrid , Corolla Hybrid , C-HR Hybrid e nuovo RAV 4 Hybrid , e 6.500 euro di Prius Plug-in . La promozione è anche in questo caso legata a permuta o rottamazione. mentre per i motori endodermici classici Toyota Aygo da 110 euro al mese, Toyota Yaris da 100 euro al mese con formula Pay per Drive

SUZUKI propone Nuova Virara a 17.900 euro nella versione 1.0 Boosterjet 2WD Cool. le altre promozioni propulsione ibrida Con permuta o rottamazione, Suzuki Baleno B-Top 1.2 Hybrid a 14.100 euro , Suzuki Swift Top 1.2 Hybrid a 14.950 euro , infine Suzuki Ignis iTop 1.2 Hybrid a 15.050 euro. Su tutti i modelli, di serie cerchi in lega, clima automatico, navigatore 3D, schermo touch screen 7", rear camera, Bluetooth con comandi al volante, sistema multimediale con schermo touchscreen e connettività smartphone, sedili riscaldati, cruise control e altri sistemi di sicurezza attiva.

NISSAN promozioni a giugno propone su tutta la gamma Micra IG-T 100 Acenta a 11.300 euro invece di 16.730 euro, con una riduzione del prezzo di listino pari a 5.430 euro oppure con finanziamento da 215 euro al mese, Juke 1.6 GPL con Sistema Multimediale Pioneer con 1.000 euro di sconto a con prezzi a partire da 14.900 euro a fronte dell'adesione al finanziamento IntelligentBuy, Qashqai Visia DIG-T 140 Euro6.2 a 18.200 euro con un vantaggio di 4.035 euro sul prezzo di listino.

Con la speranza di poter essere sempre d’aiuto ai nostri lettori, questo mese abbiamo pensato di proporvi, oltre alla solita rassegna, un’ulteriore forma di mobilità che sta prendendo sempre più piede. Il noleggio a lungo termine di Tecno Servizi Rent, per professionisti e per privati, rappresenta infatti, la soluzione ideale per avere un’auto sempre nuova ed efficiente senza dover affrontare le incombenze derivanti dalla proprietà di un veicolo.

