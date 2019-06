Motori – Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake [GALLERY]

Nuova Mercedes AMG CLA35 4Matic Shooting Brake, la Station Wagon sportiva tedesca spinta da un motore 2,0 litri turbo da oltre 300Cv

CLA 35 4MATIC Shooting Brake è il quinto modello della famiglia di compatte ad aprire le porte al mondo delle alte prestazioni firmato Mercedes AMG. CLA Shooting Brake coniuga lo stile sportivo dei coupé della Stella con la funzionalità e abitabilità di una Station Wagon, dall’ampio portellone posteriore, l’ampia apertura di carico e l’abitacolo versatile. Il potente quattro cilindri turbo da 2,0 litri eroga 225 kW (306 CV), ripartiti in modo variabile su entrambi gli assi attraverso il cambio a doppia frizione a 7 marce e la trazione integrale 4MATIC Performance AMG. Le prestazioni sportive (accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi) non rinunciano a spazi più ampi disponibili per i bagagli e l’attrezzatura per lo sport o il tempo libero.

“Con il suo design espressivo, l’elevata dinamica di marcia e il vano di carico versatile, la nuova CLA 35 Shooting Brake parla direttamente al cuore di Clienti giovani che conducono una vita attiva, con numerose attività nel tempo libero. Con la Shooting Brake offriamo loro una nuova porta d’ingresso all’affascinante mondo dell’AMG Driving Performance”, afferma Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes AMG GmbH.

Il motore da 2,0 litri si basa sul quattro cilindri M 260 montato su Nuova Classe A. Gli elementi specifici di AMG comprendono il sistema twin scroll, l’intercooler ad acqua e l’aspirazione dell’aria indipendente (tubazione dell’aria depurata). Questo propulsore sportivo vanta tempi di risposta brillanti ai movimenti dell’acceleratore, grande capacità di ripresa (400 Nm di coppia massima a partire da 3.000 giri/min), una progressione straordinaria e un suono coinvolgente. Il basamento in alluminio pressofuso, robusto e leggero, riduce il peso della vettura nei punti decisivi per la dinamica di marcia. Il turbocompressore a gas di scarico twin scroll abbina un tempo di risposta ottimale ai bassi regimi con un elevato incremento della potenza ai regimi più elevati, e la sua scatola è suddivisa in due canali che corrono paralleli: poiché anche il collettore di scarico presenta due canali separati, questa geometria permette di convogliare separatamente i gas di scarico alla girante della turbina. Questo permette di ridurre al minimo le reciproche influenze negative tra i singoli cilindri durante il ricambio dei gas: un altro vantaggio della tecnologia twin scroll. In tal modo la contropressione allo scarico si riduce, migliorando il ricambio dei gas e il rendimento del motore.