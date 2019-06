Motori – Nuova Audi A6 Allroad Quattro, la quarta generazione arriva sul mercato [GALLERY]

Audi A6 Allroad Quattro, a 20 anni dalla nascita del modello, la quarta generazione del Crossover Audi arriva oggi sul mercato

A 20 anni dalla nascita del modello, debutta sul mercato la quarta generazione di Audi A6 Allroad Quattro. Forte della trazione integrale permanente, delle sospensioni pneumatiche adattive e dell’assetto rialzabile, A6 allroad quattro è a proprio agio tanto su strada quanto off-road. Grazie ai potenti motori V6 TDI, la capacità di traino si attesta a 2,5 tonnellate. Al look grintoso e a superiori possibilità di personalizzazione rispetto alla precedente generazione si accompagnano una versatilità e un comfort da riferimento.

Giunta alla quarta generazione, A6 Allroad Quattro compie 20 anni. Nel 1999, Audi introdusse sul mercato questa variante straordinariamente versatile dell’apprezzata Avant. Una vettura a proprio agio tanto su strada quanto off-road, dotata di motori possenti e di un comfort da riferimento.

In occasione del debutto di nuova A6 Allroad Quattro, Audi propone la versione Edition “20 years allroad”. Caratterizzata da specifiche finiture interne ed esterne, è disponibile in tre colori carrozzeria: verde gaviale, bianco ghiaccio e marrone Soho. Il Pacchetto look nero ampliato include anche gli anelli Audi e le calotte degli specchietti retrovisivi esterni. Il look all terrain è ulteriormente rafforzato dagli esclusivi cerchi in lega da 19 pollici. Completano la dotazione di serie i sedili sportivi neri con rivestimento in pelle/Alcantara, gli inserti in alluminio e i listelli sottoporta illuminati.

Audi A6 allroad quattro sarà disponibile presso le Concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre del 2019.

