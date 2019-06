Motori – Mopar presenta il nuovo store online [GALLERY]

Mopar: Parte in Italia il nuovo store ufficiale di accessori e ricambi per le vetture FCA, con un catalogo iniziale di 8.000 prodotti

Rendere più coinvolgente l’esperienza digitale dei propri clienti e offrire loro servizi sempre più veloci, completi e al passo con le nuove tecnologie. Con questo obiettivo nasce il nuovo progetto eCommerce di Mopar – il brand dedicato ad assistenza, ricambi e supporto al cliente per i veicoli FCA – rivolto in una prima fase al mondo delle officine indipendenti (B2B) e che entro l’estate si estenderà anche ai clienti privati (B2C).

“Siamo orgogliosi di presentare questo progetto innovativo che ci porterà, entro l’estate, a offrire a tutti i nostri clienti un esclusivo Mopar Store online – commenta Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, EMEA MOPAR Service, Parts & Customer Care -. Sarà un’esperienza d’acquisto coinvolgente e completa, in linea con l’evoluzione del mercato; una modalità inedita che abbiamo sperimentato, per primi in Italia come brand automotive, vendendo i nostri prodotti attraverso Amazon. E la nostra digital transformation oggi compie un altro significativo e importante passo in avanti”.

In questa prima fase il Mopar Store (www.moparstore.it) è attivo sul mercato italiano – entro breve sarà fruibile anche in Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Polonia – e si rivolge direttamente al mondo dei riparatori (officine e carrozzerie) offrendo loro un catalogo iniziale di circa 8.000 prodotti. Ovviamente sono proposti i ricambi originali Mopar, gli unici a potersi fregiare della qualità certificata da FCA, insieme a una selezione di circa 1.500 Authentic Accessories capaci sempre di esaltare il design e le funzionalità di ogni singolo veicolo del gruppo FCA. E il catalogo online si arricchirà continuamente di nuove categorie e articoli tali da soddisfare le diverse esigenze dei professionisti dell’aftersales.

Acquistando sul nuovo Mopar Store, i riparatori potranno beneficiare sempre di uno sconto a loro dedicato valido su tutto il catalogo e su tutti gli ordini, oltre a promozioni aggiuntive e novità che di volta in volta verranno attivati e comunicati loro. In occasione del lancio dello store, su tutti gli ordini effettuati fino al 30 giugno la spedizione è gratuita.

Con la prossima apertura del Mopar Store anche ai clienti privati e grazie al coinvolgimento della rete autorizzata di assistenza FCA, si potranno inoltre acquistare servizi su misura, estensioni di garanzia, tagliandi di manutenzione, pacchetti di installazione all-in-one e molto altro ancora. Insomma, il processo di digital transformation, insieme a una precisa strategia multicanale, diventano sempre più parte integrante e valore aggiunto della missione principale di Mopar: offrire sempre il miglior servizio post-vendita per proprietari e appassionati di auto a livello globale.

