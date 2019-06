Motori – Lamborghini Huracan Sterrato, il ritorno al futuro delle supersportive da rally [GALLERY]

Pensata per esaltare la guida off-road, la Huracan Sterrato, nasce dalla sinergia tra la potenza della Huracán V10 e la versatilità del Super Suv Urus.

La Lamborghini Huracan Sterrato, progettata sulla base della Huracan Evo, con cui divide lo stesso motore aspirato da 640Cv 5,2 litri, con l’aggiunta del dispositivo Ldvi (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) derivato dalla Urus, che consentirà alla vettura di autoadattarsi a diverse superfici con scarsa aderenza e permetterà alle quattro ruote motrici di dare il massimo nelle situazioni Off-road. Tutto ciò non è nuovo in casa Lamborghini, infatti negli anni di piombo, aveva creato due auto con connotazioni rallystiche da due supersportive stradali, la Jarama Rally nel ’73 e la Urraco Rally nel ’74.

Gli esterni della vettura non lasciano dubbi, la sua connotazione Off-road è lampante, della supersportiva sono rimaste le linee generali ed il motore, l’atezza da terra è stata aumentata di 47mm l’angolo di attacco migliorato dell’1% e quello di uscita del 6,5%. La carreggiata è stata aumentata di 30 mm per entrambi gli assi, che a loro volta montano ruote da 20″ con pneumatici con spalla maggiorata i passaruota sono stati ridisegnati per accogliere le enormi ruote in perfetto stile “Rugged”. il sottoscocca della Huracan Sterrato è caratterizzato da massicci rinforzi, con generosi paracolpi sia all’anteriore che al posteriore. l’impianto luci è stato maggiorato con l’inserimento di una barra LED sul tetto e due luci LED sull’anteriore di questa splendida vettura.

Gli interni della Sterratto rimarcano il carattere Off-road/rallystico con la presenza di un roll-bar in titanio, cinture di sicurezza a quattro punti, sedili a guscio in carbonio e fondo rinforzato con pannelli in alluminio.

Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, ha detto: “La Huracán Sterrato non è altro che la rappresentazione dell’essenza pionieristica di Lamborghini. Nella sua combinazione di caratteristiche da supersportiva e capacità off-road, la Sterrato dimostra la versatilità della Huracán e crea un nuovo punto di riferimento in termini di emozioni di guida e prestazioni” ed ha concluso dicendo: “I nostri team di design e R&D non smettono mai di esplorare nuovi orizzonti, proprio come vuole il DNA di Lamborghini, sfidando ciò che apparentemente sembra impossibile, ma sempre nel rispetto della nostra tradizione“.

Attendiamo quindi la presentazione ufficiale di questa vettura, nel frattempo vi consigliamo di sfogliare la galleria.

Valuta questo articolo