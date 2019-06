Motori – La Volkswagen elettrica ID.R ha ottenuto un nuovo record al Nürburgring [FOTO e VIDEO]

La ID.R, spinta da due motori elettrici, ha girato al Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 minuti, più veloce di qualsiasi altra elettrica finora, superando il record precedente di 40,564 secondi

La Volkswagen ha aggiunto un’altra pietra miliare nella e-mobility: la ID.R, spinta da due motori elettrici, ha girato al Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 minuti, più veloce di qualsiasi altra elettrica finora. Romain Dumas (F) ha superato il record precedente di Peter Dumbreck (GB, su NIO EP9) del 2017 di 40,564 secondi. Con una velocità media di 206,96 km/h, la ID.R ha ancora una volta dimostrato le straordinarie prestazioni della tecnologia elettrica Volkswagen. Questa vettura da competizione, capace di erogare 500 kW (680 CV) a zero emissioni, è la portabandiera della futura gamma Volkswagen ID. di modelli elettrici di serie.

La ID.R ha ottenuto un nuovo record al Nordschleife

“Il Nordschleife non è solo il circuito più difficile del mondo, è anche il più severo banco di prova per i veicoli di serie”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Gruppo Volkswagen Herbert Diess. “La ID.R ha vinto questa sfida con grande forza, realizzando il giro a zero emissioni più veloce di sempre. A ulteriore dimostrazione delle sue prestazioni straordinarie, la mobilità elettrica Volkswagen può ora dirsi davvero ‘a prova di Nürburgring’. Mi congratulo con la squadra della Volkswagen Motorsport e con il pilota Romain Dumas per il terzo record della ID.R”.

In appena dodici mesi, la Volkswagen Motorsport ha già ottenuto tre record con la ID.R. Il 24 giugno 2018, Romain Dumas ha ottenuto il miglior tempo assoluto di 7:57,148 minuti alla celebre Pikes Peak Hill Climb negli USA.

Appena tre mesi dopo, ha fatto registrare il record per auto elettriche di 43.86 secondi al Goodwood Festival of Speed nel sud dell’Inghilterra.

Il nuovo record al leggendario Nordschleife si aggiunge a questa serie.

Per Romain Dumas, già quattro volte vincitore della 24 Ore del Nürburgring, il giro record con la ID.R è un altro risultato memorabile sul suo circuito preferito. “Essere il detentore di un record al Nordschleife mi rende incredibilmente orgoglioso”, ha dichiarato Dumas. “Per me, questo è il più affascinante e più difficile circuito al mondo. Voglio ringraziare la squadra della Volkswagen Motorsport, che ancora una volta ha fatto un lavoro fantastico. La ID.R è stata messa a punto in modo perfetto per il Nordschleife ed è stato molto emozionante sperimentarne l’accelerazione bruciante e le eccezionali velocità in curva”.

Con il record elettrico al Nordschleife, la Volkswagen ha ancora una volta dimostrato le notevoli prestazioni di cui è capace la sua mobilità elettrica. “Questa lista di successi è il risultato di una preparazione meticolosa da parte dei nostri ingegneri, del lavoro impeccabile di tutta la squadra durante i test e ovviamente della guida perfetta di Romain Dumas”, ha detto il Direttore della Volkswagen Motorsport Sven Smeets.

