MotoGp, brutte notizie per Jorge Lorenzo: Alberto Puig conferma il lungo stop per il maiorchino

Il Direttore Sportivo di Honda HRC ha confermato il lungo stop di Jorge Lorenzo, che potrebbe tornare in pista in occasione del Gp di Brno

Si preannuncia un lungo stop per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti ha riportato la frattura della sesta vertebra nelle FP1 di oggi e salterà sicuramente il Gp di Assen di domenica, oltre a quello del Sachsenring in programma tra una settimana.

A rivelarlo è Alberto Puig, intervenuto nel corso di una conferenza stampa svolta dopo le visite mediche a cui il maiorchino è stato sottoposto: “il problema è che Jorge ha subito il colpo nello stesso punto che era già stato colpito nel forte impatto della caduta nei test di Barcellona. Probabilmente il problema è sorto dopo quella caduta e l’incidente di oggi potrebbe aver peggiorato la situazione. Porterà un busto per tre o quattro settimane, questo vuol dire che dovrà saltare la gara al Sachsenring. Speriamo che possa tornare a Brno. Per quanto riguarda il prossimo appuntamento, vedremo che a sostituirlo sarà Stefan Bradl, dovremo fare un piano. Fortunatamente, il punto in cui c’è stata la frattura è abbastanza protetto, quindi non ci sono stati interessamenti nervosi. Ancora non ho potuto vedere i dati, ma sembra che sia entrato in curva più rapido del normale. Non è che stiamo iniziando a preoccuparci, siamo proprio preoccupati. L’unica cosa che possiamo fare è provare ad aiutarlo dandogli ciò che ci chiede“.

