MotoGp – Vinales trionfa ad Assen, Marquez gioca di strategia, sorride Quartararo: le parole dei piloti al parco chiuso

Maverick Vinales torna a vincere, Marquez si ‘accontenta’ del secondo posto giocando di strategia, Quartararo sorride per il terzo posto: le parole dei piloti al parco chiuso dopo Assen

Yamaha grande protagonista nel Gp d’Olanda. Maverick Vinales chiude in prima posizione sul circuito di Assen, piazzandosi davanti a Marc Marquez e all’altra Yamaha di Fabio Quartararo. Per il pilota spagnolo si tratta della sesta vittoria in top class, un piccolo riscatto per le tante cadute che lo hanno visto incolpevole ‘bersaglio’ durante queste prime gare di inizio stagione.

Al termine della gara Vinales ha espresso tutta la sua felicità: “vincere è una sensazione bellissima. Assen è uno dei tracciati che mi piace di più di tutto il calendario. I fan sono fantastici e lo è anche il layout della pista. Sono senza parole. Volevo fare le congratulazioni al team per l’ottimo lavoro e ringraziare i fan perchè ho sentito il loro calore. Dopo questo lungo periodo è arrivata una vittoria per la Yamaha e per questo dico grazie a tutti“.

Seconda posizione per Marc Marquez che ha dichiarato: “è stato un bellissimo weekend qui ad Assen. Sapevamo dalle libere che la Yamaha sarebbe andata veloce. Io mi sono detto: ‘metterò le soft e il mio obiettivo sarà salire sul podio’. Con le hard non sapevo se sarei riuscito ad arrivarci. Per noi è comunque una vittoria. Abbiamo aumentato i punti di distacco in campionato. Visto che Vinales era più veloce di me ho cercato di stargli dietro per evitare la bagarre con Quartararo dietro. Ci ho provato per qualche giro, poi ho visto che era più veloce di me e non ce l’ho fatta. Abbiamo portato comunque a casa dei punti per il campionato, era quello che volevamo e sono felice“.

Contento per il terzo posto il rookie Fabio Quartararo nonostante il dolore al braccio: “è stato difficile controllare la moto. Ero davanti per la prima volta e sono felice di questo, è il nostro secondo podio, quindi sì non vedo l’ora di andare in Germania. Spero anche di riposare un po’ il braccio perchè ora mi fa tanto male. Sono molto contento del lavoro che ha fatto il team durante il weekend, vorrei ringraziare loro e la mia famiglia”.

