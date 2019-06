MotoGp – Vinales secondo in qualifica ad Assen, Maverick difende Valentino Rossi: “non sono nella sua testa, ma…”

La soddisfazione per il secondo posto in qualifica e le difficoltà di guidare una Yamaha: le parole di Vinales dopo il sabato in pista ad Assen

Vinales ritrova il sorriso ad Assen: dopo due splendide giornate di prove libere, lo spagnolo della Yamaha ha ottenuto oggi un ottimo secondo posto nelle qualifiche del Gp d’Olanda, alle spalle solo di Fabio Quartararo. “Sono molto contento del lap time, era molto difficile andare molto veloce, la moto scivolava tanto oggi pomeriggio, contento della prima fila, abbiamo lavorato bene, spero di ritrovarmi con quella sensazione che avevo in catalogna e di andare avanti. Il feeling è molto simile, anche al Mugello e a Le Mans era molto buono, ma a vole è difficile capire come guidare la moto, cambia tanto da un turno all’altro, oggi è stato difficile nella Fp4 ma il ritmo era buono, poi ho provato la hard e mi sono trovato bene, dobbiamo lavorare tanto, soprattutto con l’elettronica penso che abbiamo tanto da fare“, ha affermato Vinales ai microfoni Sky dopo le qualifiche.

“Domani non lo so, dipenderà molto dalla partenza, proverò a partire al massimo come al Montmelò ed essere veloce sin dal primo giro, proverò a prendere il primo posto e spingere, bisogna farlo dal primo all’ultimo giro“, ha continuato Vinales prima di aprire una parentesi sulle differenze di risultati tra lui e Quartararo e Morbidelli e rossi: “alla fine io non sono dentro la testa di Vale o Franco, posso dire che la moto non è per niente facile, ora è difficile capire il modo di andare forte perchè si muove veramente tanto, devi essere sempre molto molto attento a quello che ti fa, la Yamaha non è più una moto facile, dobbiamo capire come andare veloce, per questo in fp1 faccio 15 16 giri per capire come andare, ho provato la soft, penso che posso fare la gara, ma la hard mi è piaciuta“.

Valuta questo articolo