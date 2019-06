MotoGp – Il Mondiale ormai è andato, ma Vinales non perde l’ottimismo: “ecco su cosa ci concentreremo”

Vinales fiducioso e ottimista in vista del Gp d’Olanda: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia della gara di Assen

I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: i campioni delle due ruote hanno goduto una settimana di relax dopo il Gp di Catalunya e la seguente giornata di test al Montmelò e adesso si apprestano a sfidarsi in pista ad Assen per il Gp d’Olanda.

Occhi puntati sui piloti Yamaha, che andranno sicuramente a caccia del riscatto dopo la caduta a Barcellona a causa dell’errore di Jorge Lorenzo. Sensazioni positive per Vinales: “dopo il test al Montmelò arriviamo ad Assen con un’alta motivazione. Il test è stato molto positivo per noi e ha confermato il buon feeling che ho avuto nell’ultimo Gp. Credo che abbiamo raggiunto il miglior set up della stagione, come dimostrato al Gp di Catalunya prima dell’incidente. Voglio davvero tornare sulla M1 per confermare che la moto sta lavorando b ene e che possiamo essere competitivi. Il campionato sfortunatamente sta già scivolando via ed è praticamente impossibile vincere, quindi ci concentreremo a finire la stagione ottenendo più podi possibili, con un occhio al futuro e alla prossima stagione“, queste le parole dello spagnolo del team di Iwata alla vigilia del Gp d’Olanda.

