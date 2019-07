MotoGp – Valentino Rossi sincero dopo la caduta ad Assen: “ecco cosa è successo, ho fatto un errore”

Valentino Rossi ko anche ad Assen: le parole del Dottore della Yamaha dopo la caduta al Gp d’Olanda

Periodo nero per Valentino Rossi: non succedeva dal 2011 che il Dottore accumulava tre pesanti zero consecutivi. Dopo la caduta al Mugello e quella al Montmelò, il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente sulla ghaia anche oggi ad Assen.

Dopo un weekend complicato Valentino Rossi era riuscito a trovare l’assetto giusto per la sua moto per disputare una discreta gara oggi in Olanda, ma un errore lo ha mandato o, coinvolgendo nella caduta anche Nakagami.

“Grande peccato, perchè stamattina abbiamo modificato un po’ di cose e in gara stavo andando abbastanza bene, cercavo di recuperare sono arrivato dietro Nakagami ho provato a passarlo alla curva 8 ero un po’ fuori traiettoria e quando sono entrato mi si è chiuso il davanti e ho anche preso lui, mi dispiace tanto, peccato perchè stavo andando bene. Un weekend difficile, sono stato sempre più o meno in difficoltà, ma andiamo via con una speranza, stamattina abbiamo modificato un po’ di cose e in gara ero veloce, avevo fatto già un buon giro con la strada libera, mi sentivo molto più competitivo che nelle prove, ma poi ho sbagliato, partendo indietro è difficile, ho fatto un errore e mi dispiace di aver anche preso Nakagami, abbiamo preso una bella botta sia io che lui“, ha affermato Valentino ai microfoni Sky.

“E’ stato un weekend sfortunato, ho perso i primi 20 minuti delle Fp1, ero riuscito a fare il giro buono ieri ma sono andato nel verde, ma il grande problema era che ero lento non avevo il passo e andavo piano, ero preoccupato,oggi andava meglio , avrei potuto essere più competitivo, vediamo al Sachsenring fortunatamente abbiamo una gara subito“, ha concluso il Dottore.

