MotoGp, Valentino Rossi attardato nelle FP1 di Assen: svelata la causa del problema occorso al Dottore

Il pilota della Yamaha ha chiuso con il dodicesimo tempo la prima sessione di prove libere, perdendo quasi metà sessione per colpa di un guaio di elettronica

Non è iniziato benissimo il week-end di Assen per Valentino Rossi, costretto a rimanere ai box per larga parte della prima sessione di prove libere per colpa di un problema di elettronica.

I meccanici della Yamaha infatti hanno dovuto risolvere un guaio ad un sensore della M1 del pesarese, rilevato nel corso delle FP1. Tornata alla normalità la situazione, Valentino Rossi è sceso in pista centrando il dodicesimo tempo, a otto decimi dalla Yamaha satellite di Quartararo, risultato essere il più veloce della mattinata con il tempo di 1:33.909.

