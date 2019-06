MotoGp – Valentino Rossi porta in pista i suoi fan: che spettacolo l’allenamento a Cavallara [VIDEO]

Valentino Rossi mostra a tutti i suoi fan lo speciale allenamento in motocross a Cavallara: che spettacolo in pista col Dottore

Mancano pochi giorni ormai al nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a sfidarsi sulla pista del Montmelò per il Gp di Catalunya, dove gli spagnoli cercheranno sicuramente di far bene davanti al loro pubblico.

Occhi puntati però anche su Valentino Rossi che sicuramente vorrà andare a caccia del riscatto dopo la delusione del suo Gp di casa, al Mugello. In attesa del nuovo round spagnolo il nove volte campione del mondo si è dato molto da fare e tra i vari allenamenti al Ranch e in palestra si è anche divertito con la moto da cross sulla pista di Cavallara, come ha mostrato qualche giorno fa con dei bellissimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Adesso il Dottore ha voluto condividere con tutti i suoi fan le emozioni provate nel suo divertente e appassionante allenamento, portandoli tutti in sella con sè con un video speciale pubblicato sui suoi profili social. Adrenalina, salti acrobatici e tanta fatica: che spasso con Valentino Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Motocross day at the Cavallara MX park Video by @alenbolla 🎥 by @gopro Un post condiviso da valeyellow46 (@valeyellow46) in data: 11 Giu 2019 alle ore 10:25 PDT

