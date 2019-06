MotoGp – Valentino Rossi penalizzato nelle Fp3 ad Assen, Meregalli sincero: “non sono decisioni appellabili”

Meregalli, la sanzione di Valentino Rossi nelle Fp3 ed i buoni risultati di Maverick Vinales: le parole del team director Yamaha ad Assen

E’ andata in scena questa mattina la terza sessione di prove libere del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp hanno lavorato sodo in pista ad Assen. Quartararo ha piazzato la sua Yamaha in testa alla classifica dei tempi, lasciandosi alle spalle Petrucci e Vinales. Brutta tegola per Valentino Rossi: il Dottore ha infatti chiuso la sua sessione al quinto posto, ma il suo tempo è stato cancellato per un’irregolarità nel suo giro e dunque dovrà passare dalla Q1 oggi pomeriggio.

“Non voglio giudicare la decisione della Race Direction perchè tanto è inutile, non sono decisioni appellabili, è un peccato, avere entrambi i piloti in Q2 sarebbe stato ideale era quello che ci eravamo prefissati, purtroppo dovremo fare un attacco anche al Q1. Se parliamo in termini di quantità di gomme, riusciremo a fare solo un giro buono nella Q1 e poi anche nella Q2 molto probabilmente. Vinales ci ha dato anche il tempo di provare alcune soluzioni diverse, penso che torni leggermente indietro, quando hai la possibilità di iniziare bene puoi lavorare con calma come dovrebbe essere sempre“, ha affermato Maio Mergalli ai microfoni Sky.

