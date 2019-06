MotoGp – Subito una caduta ad Assen: spavento per Petrucci, il terribile volo fa allarmare gli uomini ai box

Spaventosa caduta per Danilo Petrucci: il volo del ternano della Ducati nelle Fp1 del Gp d’Olanda fa allarmare i suoi uomini ai box

Il weekend di gara del Gp d’Olanda è finalmente iniziato: i piloti della MotoGp sono in pista, sul circuito di Assen, per la prima sessione di prove libere. A circa mezz’ora dal termine delle Fp1, una brutta caduta ha fatto allarmare gli uomini ai box Ducati. Petrucci è stato infatti protagonista di un brutto volo che lo ha scaraventato contro l’asfalto violentemente. Il ternano è finito poi sulla ghiaia e per fortuna non ha riportato gravi conseguenze: Petrucci si è infatti subito alzato per tornare ai box, non è andata così bene invece alla sua Desmosedici, distrutta.

Valuta questo articolo